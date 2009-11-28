Rusya'da tren raydan çıktı: 39 ölü

T24 - Rus İç İstihbarat Servisi (FSB), Moskova-Saint Petersburg seferini yapan yolcu treninin raydan çıkmasına bir bombanın yol açtığını söyledi. Olay sonrası ise 39 kişi hayatını kaybederken, 100 kişide yaralandı.



Rusya iç istihbarat servisi FSB'nin başkanı Aleksandır Bortnikov, Moskova-St.Petersburg yolcu treninin raydan çıkmasına bir bombanın yol açtığını söyledi.



Bortnikov, Cumhurbaşkanı Dmitriy Medvedev ile yaptığı görüşmede olaya, 7 kilogram TNT'nin patlayıcı gücüne eşit bir bombanın yol açtığını belirtti.



Yakunin: Bombaya dair maddi deliller var



Olay sonrası açıklama yapan demiryolları idaresi genel müdürü Vladimir Yakunin, "Nevski ekspresinin raydan çıkmasına, bir bombanın patlamasının yol açtığına dair maddi deliller var" demişti.



Demiryolları yetkilileri, polisin kazayla ilgili bir saldırı olasılığını da düşündüğünü, bu olasılığın güvenlik güçlerince titizlikle incelenmesi gerektiğini söylemişti.



Interfax Ajansı'nın Rusya güvenlik güçlerinden bir kaynağa dayanarak verdiği haberde, "demiryolu yakınında bir metre çapında bir havan topu mermisi çukuru bulunduğu ve görgü tanıklarının kazadan önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını söyledikleri, tüm bunların olası bir saldırının kanıtları olabileceği'' belirtilmişti.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, "can kayıpları ve yaralılardan dolayı derin üzüntü" duyduklarını açıklamıştı.



Moskova'dan St. Petersburg'a 661 yolcu taşıyan ekspres, başkentin yaklaşık 350 kilometre kuzeyindeki Uglovka köyü civarında dün (27 Kasım 2009) gece raydan çıkmış, olay sonrası yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda 'terör saldırısı'ndan şüphelenildiği ifade edilmişti.

