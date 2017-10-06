Rusya'da tren-otobüs çarpışmasında en az 19 kişi öldü (2)

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Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Ekim (DHA) - Rusya\'nın başkenti Moskova\'nın 190 kilometre doğusundaki Vladimir Oblastı kentinde tren ve otobüsün çarpışması sonucunda en az 19 kişi öldü.

Soruşturma Komitesi\'nden yapılan açıklamada, \"Olay sonucunda 19 kişi yaşamını yitirdi. Diğer yolcular ise hastaneye kaldırıldı\" denildi.

Vladimir Oblastı\'nda Pokrovka istasyonu yakınında otobüs ile \"St. Petersburg-Nijniy Novgorod\" istikametinde giden tren çarpıştı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. (Fotoğraflı)