-RUSYA'DA TERÖRİST SALDIRI ENGELLENDİ MOSKOVA (A.A) - 18.07.2011 - Rusya'da iç istihbarattan sorumlu olan Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandır Bortnikov, güvenlik güçlerinin ev yapımı bomba ve değişik silahlara sahip militanların yapmayı planladığı "büyük bir terörist saldırıyı" engellediğini söyledi. Bortnikov, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev tarafından kabulünde yaptığı açıklamada, "Moskova bölgesinde bir kaç gün önce büyük çaptaki bir terörist saldırı, hazırlık aşamasında etkisiz hale getirildi" dedi. Kuzey Kafkasya bölgesinden olan 4 şüphelinin gözaltına alındığını ve söz konusu kişilere yardım eden kişilerin kimliklerinin de belirlendiğini kaydeden Bortnikov, gözaltına alınan 4 zanlının kalabalık bölgelerle toplu ulaşım yerlerini bombalamayı planladığını belirtti. Bortnikov, güvenlik güçlerinin 4 zanlıyla birlikte ev yapımı bombalar, çok sayıda silah ve saldırı planının bulunduğu bir harita ele geçirdiğini belirterek, bu yıl içinde Rusya'da 169 terörist eylemin meydana geldiğini ve bunların 110'unun Dağıstan'da olduğuna dikkati çekti. Rusya'daki terörle mücadele operasyonları sırasında 95 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bortnikov, yılbaşından beri yürütülen operasyonlarda 200'den fazla güvenlik görevlisinin de yaralandığını kaydetti. Medvedev de yaptığı konuşmada, rakamların terörle mücadele konusundaki durumun son derece gergin olduğunu gösterdiğini belirterek, yıl içinde 52 terörist saldırısını önleyen güvenlik güçlerini de tebrik etti. Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir havaalanının yolcu karşılama salonunda ocak ayında bir intihar eylemcisinin üstündeki bombayı patlatması sonucu 37 kişi hayatını kaybetmiş ve saldırının sorumluluğunu ayrılıkçı Çeçen militanların lideri Doku Umarov üstlenmişti. Umarov, bu yıl içinde Rusya'ya daha fazla terörist saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu. Bu arada Rus basınında yer alan bir habere göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Kuzey Kafkasya bölgesinde geniş çaplı hava tatbikatına başladığı ve bunun güvenlik güçlerinin Kuzey Kafkasya bölgesindeki güvenlik önlemlerini giderek arttırdığının işareti olduğu vurgulandı.