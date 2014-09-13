Rusya’da Sovyet bayrağına dönülmesi için kampanya başlatıldı

Rusya’da parlamento dışında bulunan Rusya Komünistleri Partisi, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) zamanında kullanılan orak çekiçli kızıl bayrağın tekrardan devlet bayrağı olarak kullanılması için harekete geçti. Tekliflerini sunan Rusya Komünistleri bu amaçla bir imza kampanyası başlatarak 100 bin imzayı hedeflediklerini duyurdular.

Radikal'in haberine göre, Partinin Genel Sekreteri Maksim Suraykin, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında üç renkli bayrağın ticari filo bayrağı olduğunu vurguladı. Suraykin, “Ülke, ciddi ideolojik, bilgilendirici ve vatansever içyüzünü taşıyan bir bayrağa sahip olmalı. Kızıl bayrak 5 yıl boyunca faşizmle savaşta kullandığımız ve uğruna on milyonlarca kişinin öldüğü zaferin bayrağıdır. Layık olduğumuz ülke bayrağı odur” diye konuştu.