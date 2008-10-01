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Dünya

Rusya'da son Çar ailesine iade-i itibar

Rusya, son Çar 2. Nikola ve ailesinin Bolşevik baskılarına kurban gittiğini belirterek iade-i itibar kararı verdi

01 Ekim 2008 03:00

Rusya'da Yüksek Mahkeme, son Çar 2. Nikola ve ailesinin Bolşeviklerin siyasi baskılarının kurbanları olduğuna karar vererek, çar ve ailesinin itibarını iade etti.

Mahkeme sözcüsü, Yüksek Mahkemenin Çar 2. Nikola ve ailesine yönelik baskıların haksız olduğunu kabul ettiğini ve çar ile ailesinin itibarının iade edilmesine hükmettiğini belirtti.

Çar 2. Nikola'nın akrabaları, uzun zamandır böyle sembolik bir hareket bekliyordu. Mahkemeye başvuruda bulunan ve son çarın yasal varisi olduğunu iddia eden, Büyük Düşes Maria Vladimirovna'nın Rusya'daki temsilcisi Aleksandır Zakatov, "Büyük Düşes'in karardan memnun olduğunu ve bu konunun uluslararası mahkemelere götürülmeden Rusya'da halledilmesinden ayrıca sevinç duyuğunu" söyledi.

Madrid'de yaşayan Vladimirovna, 2005'te mahkemeye başvuruda bulunarak çarın itibarının resmen iade edilmesini istemişti. İtibarın resmen iade edilmesi, çarın siyasi baskıların kurbanı olduğunun resmen tanınması anlamına geliyordu. Rusya'da Bolşevik Devriminin ardından, 1918'de Romanov Hanedanından Çar 2. Nikola ile ailesi öldürülmüştü. Rusya Ortodoks Kilisesi meclisi, komünistlerce öldürülen son Rus Çarı II. Nikola ve ailesini azizlik mertebesine yükseltmişti.

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