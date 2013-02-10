Rusya'da Sol muhalefet liderine ev hapsi cezası

Rusya'nın önde gelen muhalefet liderlerinden Sergei Udaltsov mahlemece ev hapsine çarpıtıldı. Gerekçe olarak ise "kitleleri düzene karşı kışkırtmak" verildi.

Udaltsov mahkeme kararına göre iki ay evden çıkmayacak. Telefon ve internet kullanması da yasak olacak. Muhalefet lideri, ailesi, avukatları ve savcılar dışında kimseyle de görüşemeyecek.

Geçen yıl Sergei Udaltsov’un Moskova’dan ayrılması yasaklanmıştı. Bu karara gerekçe olarak savcılar hükümet aleyhtarı gösterileri organize ettiğini söylemişlerdi.

Sergei Udaltsov, radikal muhalefet örgütü Sol Cephe’nin liderliğini yapıyor. Hükümet kendisinin gösterilerde başı çektiğini ve göstericileri şiddet kullanmaya teşvik ettiğini iddia etti.

Kremlin yanlısı bir televizyon istasyonunda yayınlanan bir belgeselde, Udaltsov’un para toplamak için Gürcistan’da bir siyasetçiyle görüştüğü öne sürülmüştü. Muhalefet lideri, belgeselin uydurma olduğunu, kendi aleyhindeki tüm iddiaların yalan olduğunu savunmuştu.

İnsan hakları eylemcileriyse, Kremlin’in muhalefete yönelik artan baskı politikasının kaygı uyandırdığının bildiriyor.