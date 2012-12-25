Rusya'da soğuklar 123 can aldı

Rusya'da soğuktan ölenlerin sayısı 123'e çıktı.

Ria Novosti'nin bildirdiğine göre, Rusya'da giderek ağırlaşan hava koşulları, bugüne kadar 123 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

833 kişi tedavi amacıyla hastaneye kaldırılırken, sağlık ekiplerinin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının başkent Moskova'da eksi 30, Sibirya'nın doğusunda ise eksi 60'lara kadar düştüğü kaydedildi.

Soğuk havalar Rusya'nın yanı sıra Ukrayna'da da etkisini gösterirken, Ukrayna Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ana kadar 83 kişinin öldüğü, yüzlerce kişininse hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.