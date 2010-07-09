Rusya'da seks skandalı

T24- Rus araştırmacılar, “Kişisel Gelişim Derneği” adı verilen örgütlenme altında bir araya gelen insanların, psikiyatr tarafından “kontrolsüz cinsel ilişkiye girmek için psikolojik baskıya maruz bırakıldıklarını” belirtti. Yetkililer, toplu cinsel ilişkinin çocukları da içerdiğini belirtti.

RIA Novosti haber ajansının verdiği bilgiye göre, grubun lideri olan kişi Orenburg kentinde bir hastanede yıllarca psikiyatri uzmanı görevinde bulundu. Rus basınında yer alan haberlerde, adının Vyacheslav Vesnin olduğu belirtilen psikiyatrın boy boy fotoğrafları yayımlandı.



KONTROLSÜZ TOPLU SEKS





Lifenews.ru adlı haber sitesi, toplu “kontrolsüz” seks seanslarından birinde çekilen ve genç bir kadının erkeklerin önünde striptiz şovunu gösteren bir video yayınladı. Komsomolskaya Pravda gazetesinde çıkan haberde ise, grup üyelerinin Vesnin’in evinde toplanarak saatlerce burada kaldıkları, et yemedikleri ve alkol almadıkları belirtildi.



Rus polisi, derneğin Orenburg’daki toplanma yerlerinden birini basarak 108 üyeyi gözaltına aldı. Polis şefi Bazargalei Yermekov, üç katlı tuğla binada yapılan araştırmada 500’den fazla fotoğraf bulunduğunu söyledi. Yermekov ayrıca, derneğin 12’si çocuk olmak üzere 150 üyesi olduğunu belirtti.



Yetkililer, başta Vesnin olmak üzere derneğin önde gelenlerinin ahlak dışı davranışlarda bulunmak ve insan hakları ile akıl sağlığına tecavüz etmek suçlamalarıyla mahkemeye sevk etti.



SAYILARI ARTTI



Rus yetkililer, son yıllarda Rusya’da “Kişisel Gelişim Derneği” gibi örgütlenme ve farklı inançlar gösteren insan sayısında artış olduğunu belirtti. Ancak bu örgütlenmelerin bir tek cinsel amaçlı olmadığına dikkat çekildi.





Rusya’nın Penza bölgesinde 2007-2008 yıllarında dünyanın sonunun geldiğine inanan Ortodoks Hıristiyanların oluşturduğu bir grup, aylarca bir yeraltı sığınağına kapanmıştı.



Sibirya’da ise, eski bir polis memuru kendisini Mesih ilan etmiş ve beyaz kaftan kuşanarak vaazlar vermeye başlamıştı. Yetkilere göre, polis memuru Mesih’in bugün binlerce taraftarı bulunuyor.