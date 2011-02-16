-RUSYA'DA RÜŞVET ALAN 100 KATINI ÖDEYECEK MOSKOVA (A.A) - 16.02.2011 - Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ülkedeki yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele çerçevesinde rüşvet alan devlet görevlisinin aldığı rüşvetin 100 katı para cezasına çarptırılması önerisinde bulundu. Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, "Ticari rüşvetlere yönelik cezalar Rus ceza kanunu tarafından belirlenecek. Rüşvet almak veya vermek veya rüşvete yardımcı olma suçlarına rüşvet miktarının 100 katına kadar ceza verilebilecek" denildi. Açıklamada, Medvedev'in ceza kanununda yapılmasını önerdiği değişikliğe göre para cezaları 500 milyon rubleyi (25 milyon TL) geçemeyecek. Rus Ceza Kanunu'nda yapılacak bir değişikliğin Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi'nin (BRP) çoğunluğunu oluşturduğu parlamentonun alt kanadı Duma tarafından onaylanması gerekiyor. Ekonomisini gaz ve petrole bağımlılıktan kurtararak çeşitlendirmeye çalışan Rusya, yabancı yatırımcıları çekmek için yolsuzlukları en aza indirgemeye çalışıyor. Analistler, Medvedev'in bu değişiklik önerisiyle göreve geldiğinden beri yolsuzlukla mücadelede ilk defa bu kadar ciddi bir adım attığına dikkat çekiyorlar. Rusya'nın resmi gazetesi sayılan Rossiyskaya Gazeta'da geçen yıl yayımlanan bir haberde 2010 yılında rüşvet oranında yüzde 25'lik bir artış olduğu kaydedilmişti. Vedomosti gazetesi de geçen hafta yayımladığı haberde başkent Moskova'da bir memurun aldığı ortalama rüşvet miktarının 20 bin dolar olduğunu ve bunun da Rusya'nın diğer bölgelerindeki ortalama rüşvet miktarının 20 kat fazlası olduğu ifade edilmişti. Haberde, Moskova yönetiminin geçen yıl rüşvetten uğradığı zararın 51 milyon dolar civarında olduğu belirtilerek, başkent Moskova'da geçen yıl rüşvetle ilgili 500'den fazla dosyanın mahkemeye sevk edildiği kaydedilmişti.