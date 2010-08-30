-RUSYA'DA ROCK KONSERİNDE SALDIRI MOSKOVA (A.A) - 29.08.2010 - Rus basın yayın kuruluşları, ülkenin orta kesimlerindeki Miass kentinde kalabalık bir Neo Nazi dazlak grubunun, bir rock konserini izleyen yaklaşık 3 bin kişiye sopalarla saldırdığını duyurdu. AP Ajansının haberine göre, Russia-24 Televizyon Kanalı, görgü tanıklarına dayanarak, saldırıda 14 yaşındaki bir genç kızın öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi. Başkent Moskova'nın 1400 kilometre doğusundaki Miass kentinde düzenlenen konserdeki saldırıyla ilgili yetkililer tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya'da son yıllarda etkinleşen ırkçı Neo Nazi dazlak grupların, geçen yıllarda Moskova'da ve St. Petersburg'da yabancılara yönelik saldırıları artmıştı.