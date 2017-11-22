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Dünya

Rusya'da radyoaktif alarm

Rusya Meteoroloji Servisi, Ural Dağları üzerinde radyoaktivitenin yükseldiğine ilişkin raporları doğruladı

22 Kasım 2017 01:44

Rusya’da yüksek oranda rutenyum-106’ya rastlandı. Ural Dağları üzerinde radyoaktivitenin yükseldiğine ilişkin raporları doğrulayan Rus meteoroloji ajansı açıklamasında, nükleer sanayi ürünü olan radyoaktif maddenin Ural bölgesi üzerinden Rusya’nın güneyi başta olmak üzere birçok bölgesine yayıldığını duyurdu. Ajans ayrıca Uralların güneyindeki rutenyum 106 seviyesinin geçen aya oranla 986 kat daha yüksek olduğunu açıkladı.

Almanya Federal Radyasyondan Koruma Dairesi’nin geçen haftalarda yayımladığı raporda da Avrupa’nın merkezinde ve batısında radyoaktivitenin yükseldiği belirtilmiş; Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve İsviçre hava sahasında da rutenyum- 106 oranında artış olduğu bildirilmişti. Sputnik’in bildirdiğine göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’dan bir kaynak atmosferdeki rutenyum-106 seviyesinin artışının Rusya’daki nükleer tesislerde meydana gelen bir kaza olabileceğine ilişkin iddialara yönelik “Rusya’daki nükleer tesislerde hiçbir olay veya kaza yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

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