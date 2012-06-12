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Rusya'da Putin karşıtı binlerce kişi sokağa çıktı!

Rus polisi, Putin karşıtı muhalif liderlerin evlerini basarak, muhalefete gözdağı vermişti

12 Haziran 2012 16:28

Rusya'da Vladimir Putin'in üçüncü kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmasını protesto eden binlerce gösterici, başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda toplandı.

Moskova polisi, "Milyonların Yürüyüşü" ismi verilen gösterilere şu ana kadar 10 bin kişinin katıldığını belirtti.

Organizatörler ise 20 bin olarak açıkladıkları katılımcı sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Moskova'daki yürüyüş öncesi dün eş zamanlı operasyonlar düzenleyen Rus polisi, Putin karşıtı muhalif liderlerin evlerini basarak, muhalefete gözdağı vermişti.

Bugünkü eyleme katılım düzeyinin düşük olmasında, Rusya'da geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ve sokak gösterilerinde kamu düzenini bozanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasını öngören kanunun etkili olduğu tahmin ediliyor.

Evlerinde arama yapılan 10 isim arasında yolsuzluk karşıtı yazılarıyla ünlenen Alexei Navalny, Sol Cephe lideri Sergey Udaltsov, Dayanışma Hareketi lideri İlya Yaşın ile televizyon yıldızı Kseniya Sobçak da bulunuyordu.

Rus Araştırma Komitesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu aramaların, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 7 Mayıs'taki yemin töreninden bir gün önce düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığı belirtilmişti.

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