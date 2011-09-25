Rusya'da Putin ile Medvedev yer değiştirecek

T24 - Rusya Devlet Başkanı Medvedev koltuğunu Başbakan Putin’e, Putin de koltuğunu Medvedev’e bırakacağını açıkladı.



Sekiz yıl Rusya Devlet Başkanlığı’nı yürüten Vladimir Putin’in, Rus Anayasası’ndaki “Bir kişi iki dönemden fazla üst üste devlet başkanlığı yapamaz” maddesinden dolayı 2008’de koltuğunu sağ kolu Dimitri Medvedev’e bıraktığında herkes bir gün Putin’in yeniden geri döneceğine emindi. Nitekim Rus lider de başbakanlık koltuğuna oturup ülkeyi geri plandan yönetmeye devam ederek bu söylentileri alevlendirdi. Yine de Medvedev’in geride kalan 3 yılda başkanlığa ısındığı ve yeniden aday olarak Putin’in karşısına çıkacağı iddia ediliyordu. Dün akıllardaki soru yanıt buldu. Başkent Moskova’da iktidardaki “Birleşik Rusya” partisinin genel kurultayında ülkenin gidişatını belirleyecek açıklamalar yapıldı. İlk olarak kürsüye Devlet Başkanı Medvedev çıktı.

‘Maaşları artıracağım’



Medvedev, “2012 Devlet Başkanlığı seçimlerinde adayımız Vladimir Putin’dir” dedi. Salonda dev bir alkış tufanı kopmasının ardından bu kez kürsüye Putin çıktı. Putin, “Sayın devlet başkanının teklifini kabul ediyorum. Ben de ilan ediyorum ki parlamento seçimlerinde başbakan adayımız Medvedev’dir” dedi. Böylece 2012 yılında Rusya’da koltukların değişeceği resmen açıklanmış oldu. Putin, kurultayda yeni başkanlık dönemi için vaadlerde bulunarak “Emekli aylıkları ve maaşlar arttırılacaktır. Sağlık sektörü ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir.

Genç bakan ABD’ye çattı



Pakistan’ın en genç Dışişleri Bakanı olan Hina Rabbani Khar, ABD’ye ateş püskürdü. ABD’nin, Hakkani terör örgütüne yeterli müdahaleyi yapamadığını ve Pakistan İstihbarat Birimi’nin örgüte destek verdiğini açıklamasının ardından, bu tutumu eleştiren 33 yaşındaki Khar, “Amerika ile aramıza kırmızı çizgilerimizi çektik. Bu kırmızı çizgiler her ülke tarafından kabul edilmeli” dedi. Khar “Sovyetler Birliği’ndeyken Afganistan’daki mücahitlere ABD destek verdi. Bunları biz yaratmadık” dedi. Hakkani örgütü geçen hafta Kabil’deki Amerikan elçiliğine bir saldırı düzenlemişti.