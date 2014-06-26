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Dünya

Rusya’da polislerin mini etek giymesi yasaklandı

Düzenlemenin hem erkek memurların gömlek kollarını kesmesini hem de kadın memurların etek boylarını kısaltmasını engellemek için yapıldığı vurgulandı

26 Haziran 2014 15:40

Rusya İçişleri Bakanlığı üniformalarda yapılacak değişiklikleri ve böylece de mini etekleri yasaklamış oldu. Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Sergei Gerasimov yaptığı açıklamada “Biriyle tanıştığınızda ilk izleniminiz onların giyinimi olur, polis memurları için de temiz ve düzgün bir görünüm çok önemli. Zaman zaman polislerin üniformalarını uygunsuz bir biçimde giydiğini görüyoruz. Bunlara çok daha fazla önem verilmeli” dedi. 

Radikal’de yer alan habere göre, Moscow Times’e göre bu düzenleme hem erkek memurların gömlek kollarını kesmesini hem de kadın memurların etek boylarını kısaltmasını engellemek için yapıldı. İlgili görevlilerden günlük kıyafet kontrollerinin yapılması istendi

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