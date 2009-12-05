Rusya'da patlama: 102 ölü

T24 - Rusya'nın Perm kentinde dün (4 Aralık 2009) gece bir gece kulübünde havai fişeklerin yol açtığı yangında ölenlerin sayısı 102'ye yükseldi.



Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre, terörist bir saldırıdan söz etmeyen yetkililer, havai fişeklerin neden olduğu yangın ve panik sonucu en az 102 kişinin öldüğünü, 134 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Yaralıların büyük bölümünün durumunun ciddi olduğunu söyleyen hastane yetkilileri, yaralıların ikinci derece yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya bulunduklarını belirtti.



Polis, "Topal At" adlı restoran-barın 8. kuruluş yılı dolayısıyla yapılan ve kuruluşun çalışanlarıyla ailelerinin katıldığı kutlama sırasında içerde 230 civarında kişinin bulunduğunu anlattı.



Açık havada atılmak üzere üretilmiş ve kapalı yerlerde kullanımı yasak olan havai fişeklerden birinin plastik tavanı tutuşturması üzerine yangın çıktığını belirten yetkililer, bunun üzerine içerde büyük bir panik yaşandığını kaydetti.



Rus yetkililer, ilk başta faciaya bir patlamanın yol açtığını söylemişti.



Moskova'nın bin 200 km doğusunda yer alan Perm, 1.2 milyon nüfusuyla ülkenin 6. en büyük kenti durumunda.



Putin ve Medvedev



Rusya Devlet Başkanı Medvedev ve Başbakan Putin'in, patlamayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı kaydedilirken, Moskova'dan bazı yetkililerin de Perm'e hareket ettikleri belirtildi.