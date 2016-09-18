Rusya'da parlamento genel seçimleri yapıldı



Rusya'da yapılan parlamento genel seçimlerini Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya partisinin kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 2011'deki seçime hile karıştırıldığı suçlamasıyla düzenlenen protesto eylemlerinden sonra hükümet pazar günkü oylamanın şeffaf geçmesi için önlemler almıştı.

70 yaşındaki bir emekli Moskova'da oy kullanırken Fransız haber ajansına (afp) yaptığı açıklamada, ‘seçim kampanyasının sıkıcı geçtiğini, vaatlere rağmen hiçbir şeyin değişmediğini' söyledi. Aleksander adlı emekli, “Benim yerime oy kullanmasınlar diye sandığa gittim, yoksa seçmezdim”, dedi. 47 yaşındaki Dimitri Pribitkov ise Petersburg'da oy kullandıktan sonra, “Sonucunun kestirilmesi zor bir seçim, ama burası benim ülkem ve fikrimi beyan etmem gerekir”, dedi.

Milletvekillerinin yarısının çoğunluk sistemiyle belirlendiği ilk Duma seçimine ilginin az olduğu gözlemlendi. Golos adlı seçim gözlem grubu ‘son on yılın en sönük ve pasif seçim kampanyasına' tanık olunduğunu duyurdu. Muhalefetin daha fazla aday göstermesine ve televizyonda spot yayınlamasına izin verilen muhalefet partilerinin bölünmüş olmasının sonuç üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

İktidardaki Birleşik Rusya partisinin ezici üstünlüğü karşısında muhalefet partileri seçmenin ilgisini çekmeyi başaramadı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2011'deki oylamanın adil geçmediğini duyurmuş ve seçim sonuçları yoğun gösterilerle protesto edilmişti. AGİT Pazar günkü seçimde oylamayı denetlemek üzere 466 gözlemciyi görevlendirdi.

Putin'in popülaritesi sonucu belirleyecek

Muhalefetin oylamaya hile karıştırdığı gerekçesiyle suçladığı seçim kurulu başkanı Vladimir Çurov'un yerine atanan eski insan hakları sorumlusu Ella Pamfilova oylamanın ülke genelinde kurallara uygun geçtiğini ve Sibirya'daki bir seçim bölgesinde meydana gelen usulsüzlükler nedeniyle bu bölgede oylamanın iptal edilebileceğini söyledi.

Ekonomik krizi, petrolün ucuzlamasına ve Batı'nın ekonomik yaptırımlarına rağmen Devlet Başkanı Vladimir Putin'i destekleyen Rusların oranı yüzde 80'i buluyor. Putin sandıktan ayrılırken, “Hangi partiye oy vereceğimi biliyordum. Tahmin ederim, sizler de biliyorsunuzdur”, dedi.

İlk kez, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'da da oy kullanıldı. 110 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'daki Duma seçimlerinde oy verme işlemi Orta Avrupa Saati ile 07.00'de başladı. Saat 20.00'de Kalinin'deki sandıkların kapanmasından kısa süre sonra resmi olmayan sonuçların açıklanması bekleniyor. 450 üyeli parlamento için yapılan seçime 14 siyasi partiden toplam 6 500 aday katıldı. Genel seçime paralel olarak bölge parlamentoları ile bazı bölge valilikleri için de oylama yapıldı.