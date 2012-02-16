Rusya'da oyuncakların da pankart açması yasaklandı!

T24 - Rusya'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adil ve hilesiz bir ortamda düzenlenmesi talebiyle düzenlenen oyuncaklı eylemler, yetkililerin vetosuna takıldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Başbakan Vladimir Putin'in 4 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak bir dönem aradan sonra yönetimin zirvesine döneceği tahmin ediliyor.

Putin aleyhtarları ise Moskova'da düzenlenen bir dizi miting ardından yönetime tepkilerini oyuncak ayılar, Lego adamlar, kurşun askerler ve benzeri minyatür oyuncaklara pankart açtırarak dile getirmeye yöneldi.

Bu şekilde sıkı gösteri yasakları da aşılmış oluyordu.

Kazakistan sınırı yakınlarındaki Batı Sibirya'nın Barnaul belediye başkanıysa, oyuncakların gösteri katılımcısı olamayacağı gerekçesiyle bu gibi eylemler düzenlenmesini yasakladı.

Ay başında Barnaul'daki bir meydanda, minyatür pankartlar taşıyan oyuncakların yerleştirilmesi ile iki 'nano-eylem' düzenlenmişti.

Barnaul'daki yasak kararını Sibiryalı eylemci ve bağımsız seçim gözlem grubu Golos'un üyelerinden Sergey Andreyev duyurdu.

Andreyev bloğunda eylemcilerin 18 Şubat'ta, 200'ü aşkın oyuncak ile yeni bir gösteriye hazırlandığını, ancak polisin belediye başkanını bu konuda uyardığını söyledi.

Olga Fotiyeva adlı bir diğer eylemci de bu gösteriyi planlarken amaçlarının "Rusya Federasyonu Anaysasası'nın barışçı gösteri ve toplantılar düzenleme hakkı veren 31. maddesinin çiğnenmekte olduğuna dikkat çekmek" olduğunu ifade etti.

Rusya'da Aralık ayında düzenlenen ve Putin'in lideri olduğu Birleşik Rusya partisinin kazandığı son genel seçim hile suçlamalarına hedef olmuştu.

Gerek muhalif Rus eylemciler, gerekse bazı uluslararası gözlemciler oylama sırasında usülsüzlükler olduğunu, bazı sandıkların sahte oylarla doldurulduğunu savunuyordu.

Putin ise sonucun geçerli olduğunun altını çizdi.

Son haftalarda Rusya'nın çeşitli yerlerinde düzenlenen muhalif eylemlere onbinlerce kişi katıldı. Katılımcıların çoğunun internet üzerinden örgütlendiği ve toplumun kentli profesyonel kesimini yansıttığı belirtiliyor.