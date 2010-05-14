Rusya'da oturma izni fırsatı yaza yetişecek

T24- Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Palankoyev, yılda en az 60 bin dolar geliri olan Türk vatandaşlarının Rusya’dan 3 yıllık çalışma ve oturma izni alabileceğini söyledi.



Habertürk'ün haberine göre, Rus-Türk İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Rusya ile Türkiye arasında imzalanan vize anlaşmasıyla Rusya’da yılda en az 60 bin dolar kazanan Türk vatandaşlarının 3 yıl boyunca çalışma ve oturma hakkı kazanacaklarını söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türk-Rus İş Konseyi’nin 14. Ortak Toplantısı’na katılan Ahmet Palankoyev, Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşen vize anlaşmasıyla, Rusya’da yılda 60 bin dolar para kazanan Türk vatandaşları için Rusya’nın vize konusunda kolaylık sağlayacağını belirtti.



YAZA YETİŞME İHTİMALİ VAR



Palankoyev, çalışmak için kısa süreli vize alan Türk vatandaşlarına bir yıl boyunca 60 bin dolar kazanç sağlayıp, vergilerini ödemeleri halinde 3 yıl boyunca çalışma ve oturma hakkı verileceğini söyledi.





Palankoyev “Bu 3 yılın sonunda Rusya’da çalışmaya devam etmek isteyenlere Rus hükümeti tarafından kolaylık sağlanacak” dedi. Ahmet Palankoyev ayrıca bu kotanın Rusya’nın Türkiye’ye verdiği çalışma kotasını etkilemeyeceğini, Rusya’nın Türkiye’ye verdiği yıllık çalışma

hakkından herhangi bir azalma olmayacağını kaydetti. Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise Türkiye ile Rusya arasında imzalanan vizelerin karşılıklı kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın “devrim niteliğinde bir adım” olduğunu belirterek, bu yaz içinde Rus turistlerin vizesiz gelebileceklerini söyledi.