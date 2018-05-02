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Dünya

Rusya'da ortaçağ festivali düzenlendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mayıs (DHA) - 15

02 Mayıs 2018 20:15

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mayıs (DHA) - 15. yüzyılın Avrupa şövalye yarışmaları dahil, günün yaşamının bire bir yansıtıldığı ortaçağ festivali etkinlik büyük ilgi uyandırdı.
Ziyaretçilerin  adımını attığı anda kendisini ortaçağda hissettiren festivalde, giyim tarzından festival alanında satılan yiyeceklere kadar her şey ortaçağ havasında.
Moskova\'da Kalomenskaya parkta gerçekleştirilen \"St. George\'s Turnuvası\" da atlı şövalyelerin kıyasıya rekabetine sahne oldu. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- festival alanından görüntüler

 

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