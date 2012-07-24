Rusya'da ormanlık alanda 248 cenin bulundu

Rusya'nın güneyinde Ural bölgesinde geziye çıkan bir kişi, ormanlık alanda 248 insan cenini bulundu. 15 santimetre boyundaki ceninlerin mumyaya dönüştüğü görüldü.

Rusya'nın güneyindeki Ural bölgesinde balığa çıkan bir kişi, ormanlık alanda 248 cenin buldu. Polisin mavi bidonlar içinde bulduğu ceninlerin 12-16 haftalık olduğu belirtildi.

Sverdlovsk bölge polisi, köylüler tarafından bulunan mavi bidonlardaki ceninlerin muhafazasında formaldehitle (zehirli kimyasal) kullanıldığını açıkladı. Köylülerin bulduğu bidonların üzerinde soyad ve numaralı etiketler bulunduğu belirtildi.

Polis, varillerin ormana, bölgede bulunan dört hastaneden biri tarafından bırakıldığından şüphe ediyor.

Ceninlerin, başkent Yekaterinburg ile Nizhi Tagil'i birbirine bağlayan otobanın birkaç kilometre uzaklığında bulunduğu belirtildi.