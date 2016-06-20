Rusya’da Orlando kurbanlarını anmak isteyenler gözaltına alındı!

Geçtiğimiz hafta ABD’de IŞİD tarafından üstlenilen Orlando katliamı sonrasında, hayatlarını kaybeden eşcinsel bireyleri anmak için Moskova’da bulunan ABD elçiliğinin önüne çiçek bırakmak isteyen eşcinsel çift göz altına alındı.

Gzone’un haberine göre, gözaltına alınan çiftten Felix Glyukman’ın anlattıklarına göre, Orlando’da hayatlarını kaybeden bireyleri anmak için ABD konsolosluğunun önüne giderek çiçek ve #LoveWins yazılı bir kartpostal bırakan çift, polis tarafından ”idari suç” işledikleri sebebiyle tutuklandı. Gece boyunca nezarette tutulan çift, ayrı ayrı ifade vermelerine rağmen uzun bir süre serbest bırakılmadıklarını söyledi.

İşledikleri suçun ne olduğunu anlamadıklarını söyleyen Felix Glyukman, Rusya’nın LGBT bireylerin varlık göstermesini suç olarak algıladığından bahsetti. Çiçek ve mum konmasına izin verildiğini, ancak LGBT temalı bir pankart, yazı asılmasının Rusya kanunlarına aykırı gelmek olduğunu açıklayan Moskova Polisi, Rusya’da eşcinsel temalı varlık göstermenin kanunlara aykırı olduğunu ve bunun bir suç olduğunu savundu.

Göz altına alınan çift ertesi sabah serbest bırakıldı.