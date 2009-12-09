Rusya'da ölü sayısı 117'ye yükseldi!

Rusya’nın Perm kentinde bir gece kulübünde havai fişeklerin yol açtığı yangında ölenlerin sayısı 117’ye yükseldi.



Acil Durumlar Bakanlığı, dört kişinin daha hastanede öldüğünü, 100 kadar kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Perm’deki facia, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve binaların eskiliği yüzünden sık sık huzurevi, sağlık merkezi ya da okullarda yangınların çıktığı Rusya’da son yılların en büyük faciası olarak kayda geçti. Olay, geçen cuma 200’den fazla kişi eğlenirken başlayan şovda patlatılan havai fişeklerden birinin duvardaki hasır örtüleri tutuşturması sonucu meydana gelmişti.