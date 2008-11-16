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Dünya

Rusya’da Obama umudu

Rusya lideri Medvedev, füze planlarını ABD ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek “ABD ilk adımı atıncaya kadar biz bir adım atmayacağız” dedi.

16 Kasım 2008 02:00

Rusya füze kalkanı krizinde yumuşama sinyali verdi. Rusya lideri Medvedev, füze planlarını ABD ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek “ABD ilk adımı atıncaya kadar biz bir adım atmayacağız” dedi.

ABD’nin kurmayı planladığı füze kalkanına sert muhalefette bulunan ve karşı önlemler almaya hazırlanan Rusya, bu konuyu ABD’nin seçilmiş başkanı Barack Obama yönetimiyle görüşerek çözme umudunda olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, Rusya’nın muhalefetinde yumuşama işareti olarak yorumlanan bir açıklama yaptı. Medvedev, var olan füze savunma planlarını Washington yönetimi ile görüşmeye hazır olduklarını ifade ederek “ABD ilk adımı atıncaya kadar biz bir adım atmayacağız” diye konuştu.

Medvedev şu ifadeleri kullandı:

“Küresel bir ortak füze savunma sistemi kurarak veya en azından var olan programdan kaynaklanan sorunların Rusya Federasyonu için de uygun olacak bir çözüme ulaştırılması suretiyle bu sorunu halletme şansımız olduğunu düşünüyorum.”

Rusya Devlet Başkanı, ABD’nin seçilmiş başkanı Barack Obama yönetiminin füze kalkanı projesini düşünüp taşınmadan onaylamayacağı yönünde sinyal verdiğini sözlerine ekledi.

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