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Dünya

Rusya'da nükleer denizaltında yangın MOSKOVA (A.A)

29 Aralık 2011 23:51

-Rusya'da nükleer denizaltında yangın MOSKOVA (A.A) - 29.12.2011 - Rusya'da, tersanede onarımı yapılan bir nükleer denizaltıda yangın çıktığı ancak radyasyon yayılması tehlikesi olmadığı bildirildi. Rus Donanması'ndan adı açıklanmayan bir yetkili Rus İnterfaks ajansına yaptığı açıklamada, ''Yekaterinburg'' adlı nükleer denizaltıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirterek, temmuz ayında Barents Denizi'nden balistik füze denemesi yapan gemideki tüm silahların çıkarıldığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da gemideki nükleer reaktörün kapatıldığı vurgulandı. Yetkililer, itfaiyenin denizaltıdaki yangını söndürme çalışmalarına devam ettiğini belirterek, olayda kimsenin yaralanmadığını ve radyasyon seviyesinin normal olduğunu ifade etti.

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