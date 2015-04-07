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Dünya

Rusya'da nükleer denizaltıda yangın

Kazanın yaşandığı Zvyozdochka tersanesinin yetkilileri olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı

07 Nisan 2015 19:09

Rusya'da tersanede bulunan bir nükleer denizaltıda yangın çıktığı bildirildi.

RIA, Rus kaynaklara dayandırdığı haberinde ülkenin kuzeyinde bulunan Arkhangelskbölgesindeki tersanede demirli olan bir nükleer denizaltıda yangın çıktığını duyurdu.

Kazanın yaşandığı Zvyozdochka tersanesinin yetkilileri olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

Rus haber ajansı Interfax, denizaltıda mühimmat bulunmadığını, bir diğer haber ajansı TASS ise, denizaltıdaki nükleer reaktörün kapalı olduğu bilgisini paylaştı.

Sosyal medyaya yüklenen bu karenin kaza anından hemen sonra çekildiği iddia ediliyor.

 

Rusya'nın Kuzey Filosu'nda görev yapan Kursk isimli nükleer denizaltı 2000 yılında Barents Denizi'nde gerçekleştirdiği torpido tatbikatı sırasında meydana gelen patlama sonucu batmış, denizaltıda bulunan mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

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