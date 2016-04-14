Rusya'da nefret cinayeti; eşcinsel gazeteci öldürüldü!

Eşcinsel gazeteci Dmitry Tsilikin, St. Petersburg’taki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Polis katilin 21 yaşındaki öğrenci Sergei Kosirev olduğunu açıkladı. Emniyet yetkilileri Kosirev’in Tsilikin’i evinde ziyaret etmeye gittiğini, Kosirev’in internetten tanıştığı Tsilikin’i tehdit ettiği ve cinsel yönelimini açıklamakla tehdit ettiğini düşünüyor.

Kaos GL’nin haberine göre, internette yazıştıktan sonra Tsilikin’i tehdit eden Kosirev, gazeteciyi evinde öldürdü. Kosirev cinayetin ardından Tsilikin’in laptop ve cüzdanını da çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Cinayetin ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Tanya Cooper yaptığı açıklamada Rus devlet yetkililerinin homofobik ve transfobik nefreti yaygınlaştırdığını vurguladı:

“Rus yetkililer ve devlet medyası LGBT karşıtlığını yaygınlaştırıyor. LGBT’lere yönelik ayrımcılığın cezalandırılmadığı aksine nefretin kışkırtıldığı bir ortamda nefret cinayetleri kaçınılmaz. Rus yetkililer nefret söyleminden vazgeçene ve LGBT’leri korumanın görev ve sorumlulukları olduğunu fark edene kadar Dmitry Tsilikin gibi birçok kişi bedel ödemek zorunda kalacak.”