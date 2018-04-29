Rusya'da neden bu kadar çok ABD diplomatı var?

Moskova ve diğer Rus kentlerinde yüzlerce kişi ABD için çalışıyor. Peki bu kadar çok kişi ne iş yapıyor?

Hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin ülkedeki diplomatik çalışan sayısını 755 kişi azaltması gerektiğini açıkladı.

Bu, ABD-Rusya ilişkisi için korkutucu bir gelişmeydi. ABD'deki başkanlık seçimine müdahale ettiği şüphesiyle Rusya'ya getirilen yeni yaptırımlardan kaynaklanan gerilim, ifşa oldu.

Pek çok kişinin aklında ortak bir soru oluştu: Moskova'daki ABD elçiliği ve diğer yerlerde neden bu kadar çok ABD'li çalışıyor? Bazı tahminlere göre ülkede bin 200 ABD devlet çalışanı bulunuyor.

Sayı, ilk bakışta yüksek gözükebilir. Ama ABD'nin Rusya ile zorlu ve fırtınalı ilişkisini yönetmek için Beyaz Saray'da çalışması gereken insanlara göre bu sayı gayet makul.

ABD ve Rusya arasında önemli işbirliği alanları var: Militan gruplarla savaşta birlikte çalışıyor, ülkelerindeki nükleer silahların güvenliği konusunda birbirlerine taahhütler veriyor ve Suriye'de şiddeti azaltmak için çabalıyorlar.

Ayrıca ABD her yıl Rusya'ya milyarlarca dolarlık ürün satıyor.

Fakat bazı konularda da çatışıyorlar: Seçimlere müdahale iddialarının dışında Rusya'nın bölgesel politikaları ve genişlemesi gibi konularda uzlaşmaya çalışıyorlar.

ABD'li yetkililer Rusya'nın etkinliklerini gözlemlemenin ve ilişkinin farklı yönlerini takip etmenin Moskova'da çok fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

O nedenle Rusya'daki ABD'liler çeşitli noktalarda farklı görevlerle meşgul. Çoğu Moskova'daki ofiste çalışsa da bazıları da St. Petersburg, Vladivostok ve Yekaterinburg gibi kentlerde çalışıyorlar.

Moskova ve diğer kentlerde ABD'liler, ülkelerini ziyaret etmek isteyen Rusların vize başvurularını gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra Washington'daki yetkililere insan hakları, işgücü ve diğer konularda bilgi geçiyorlar.

Bazıları tarım, bilim ve kamu sağlığı gibi alanlarda ortak projelerde çalışıyor, bulaşıcı hastalıkları önlemek, doğal hayatı korumak gibi görevlerin üstesinden geliyorlar. Bazıları ise diğer hükümet birimlerinin, örneğin CIA ve diğer ABD istihbarat birimleri için faaliyette bulunuyor.

Rusya'da çalışan çok fazla istihbarat çalışanı olduğu bilinse de tam sayıları bilinmiyor. Geçmişte ulusal istihbarat görevlisi olarak çalışan Georgetown Üniversitesi'nden Angela Stent, ona çalışanların sayısını sorduğumuzda gülüyor ve "Bunu kimse bilmez" diyor.

Ancak Rusya'da ABD için çalışan kişilerin çoğu casus değil. Hatta çoğu ABD vatandaşı bile değil, Rus.

2013 yılında elçilikte çalışan bin 279 kişiden 934'ü Rus vatandaşıydı.

ABD için çalışan Ruslar etkinlikleri organize etmek, vizeleri işlemek, bilgisayarları onarmak gibi görevleri yerine getiriyor.

Bu yüzden Putin'in açıklaması endişe vericiydi. Washington'daki Wilson Center'dan Yuval Weber, "Bu insanlar işlerini kaybedecek" diyor.

Weber'e göre bunun bir diğer sonucu da Rusların ABD'ye ziyaretlerinde vize almak için daha fazla beklemek zorunda kalması olacak. Şu anda vize almak için 2-5 hafta arası beklemek gerekiyor. Daha az çalışanla bu daha uzun sürecek.