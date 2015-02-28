Rusya'da muhalif politikacı öldürüldü

Rusya'dan bildiren haber kaynakları, önde gelen muhalif politikacı Boris Nemtsov'un vurularak öldürüldüğünü haber geçti.

Rus haber ajansı Interfax, Nemtsov'a Moskova merkezinde dört defa silahla ateş edildiğini yazdı.

Rusça yayın yapan Meduza haber sitesi, Nemtsov'un bir kadınla Kremlin yakınlarında yürürken, birkaç kişinin bir araçtan çıkarak politikacıyı vurduğunu bildirdi.

Nemtsov'un partisi RPR-Parnassus'tan meslektaşı Ilya Yaşin, politikacının öldüğünü doğruladı.

Rusça yayın yapan lenta.ru haber sitesine konuşan Yaşin, "Maalesef Boris Nemtsov'un cesedi şu anda önümde duruyor. Bolşoy Zamoskvoretski köprüsündeyim. Cesedi ve etrafındaki çok sayıda polisi görebiliyorum" dedi.

Boris Nemtsov kimdir?

Nemtsov, 1990'lı yıllarda Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Rusya'nın en büyük şehirlerinden Nijniy Novgorod'da vali olarak görevliyken, ekonomik reformdaki başarısıyla ün kazanmıştı.

Nemtsov, Yeltsin hükümeti düştükten sonra yönetimin başına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif açıklamalarda bulunmuştu.

Muhalif politikacı, 31 Aralık 2010 tarihinde hükümet karşıtı protestoya katıldığı için gözaltına alınmış, 15 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gözaltılar ve hapis cezası ABD ve uluslararası hak örgütleri tarafından kınanmıştı.

Nemtsov, Moskova'da 2011 yılında gerçekleştirilen 6 Aralık eylemlerinde de yüzlerce protestocuyla birlikte gözaltına alınmıştı.

55 yaşındaki politikacı evli ve dört çocuk sahibiydi.