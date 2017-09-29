Rusya'da muhalif lidere gözaltı

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalni, Nizni Novgorad kentinde düzenleyeceği mitinge saatler kala Moskova'daki evinde gözaltına alındı. Gün içinde Rusya'nın en büyük beşinci kenti olan Nizni Novgorad'daki bir mitingde konuşma yapması beklenen Navalni, götürüldüğü polis merkezinde attığı tweet'te, neden gözaltına alındığına dair bilgilendirilmediğini belirtti.

Rusya devletine bağlı yayın organları; Navalni'nin, destekçilerini izinsiz bir mitinge katılmaya davet ettiği için gözaltına alındığını bildirdi. Ancak muhalif lider, miting için gerekli izinlerin alınmış olduğunu belirterek, "Tabii bu da yeni bir aşama. Artık beni tasdikli bir etkinliğe katılma girişimim nedeniyle de gözaltına alıyorlar" diye tweet attı.

Haziran ayında da Moskova'daki büyük bir mitinge giderken gözaltına alınan Navalni, bir ay hapis yatmıştı.

Kremlin'e yönelik yolsuzluk iddialarını gündeme getirmesiyle tanınan Navalni, geçen yıl 2018'deki başkanlık seçimlerine adaylığını açıklamıştı. Ancak Rus makamları, hakkında yolsuzluk suçlamasından hüküm bulunan Navalni'nin seçimlerde aday olamayacağını duyurmuştu.