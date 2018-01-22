T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusya'da milletvekillerine "kripto para beyan yasası" geliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Rusya'da kripto para birimleri düzenlemesine ilişkin sunulan yeni yasa tasarısı, milletvekillerinin "kripto para yatırımlarını beyan etmelerini" zorunlu kılmayı öngörüyor

22 Ocak 2018 20:51

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Rusya\'da kripto para birimleri düzenlemesine ilişkin sunulan yeni yasa tasarısı, milletvekillerinin \"kripto para yatırımlarını beyan etmelerini\" zorunlu kılmayı öngörüyor.
Devlet Meclisi Finansal Piyasalar Milletvekili Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası\'nın birlikte hazırlayıp sunduğu yasa tasarının Duma\'da onaylanmasından sonra, Rus milletvekillerinin kriptopara yatırımlarıyla ilgili belgeleri beyan etmeleri gerekeceğini açıkladı.
Aksakov, Şubat ayında uygulamaya konması beklenen tasarıyla ilgili Gazeta\'ya verdiği röportajda, \"Tasarının kabul edilmesi halinde, milletvekilleri kripto para yatırımlarını gelir tablolarında belirtmek zorunda kalacaklar. Bu yaptırım, kripto para birimlerinin tanımlanması yasasının kabulüyle gerçekleşecek. Yasa, kripto para birimlerini bir mülkiyet olarak ilan ederse, milletvekilleri de mülkiyetlerini hükümete bildirmek durumunda olacak\" dedi.
Aksakov, kendisinin herhangi bir kripto para yatırımı bulunmadığını söylerken, yasanın bizzat kendisini etkilemeyeceğini savundu ve \"kripto para birimlerini mülk olarak tanımlayan kuralların devlet lehine olduğunu\" söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçOcak DHARusyaDevlet Meclisi Finansal Piyasalar Milletvekili Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov Rusya Maliye BakanlığıMerkez BankasıDumaRusAksakovGazetaBuYasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24