Rusya'da milletvekillerine "kripto para beyan yasası" geliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Rusya\'da kripto para birimleri düzenlemesine ilişkin sunulan yeni yasa tasarısı, milletvekillerinin \"kripto para yatırımlarını beyan etmelerini\" zorunlu kılmayı öngörüyor.

Devlet Meclisi Finansal Piyasalar Milletvekili Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası\'nın birlikte hazırlayıp sunduğu yasa tasarının Duma\'da onaylanmasından sonra, Rus milletvekillerinin kriptopara yatırımlarıyla ilgili belgeleri beyan etmeleri gerekeceğini açıkladı.

Aksakov, Şubat ayında uygulamaya konması beklenen tasarıyla ilgili Gazeta\'ya verdiği röportajda, \"Tasarının kabul edilmesi halinde, milletvekilleri kripto para yatırımlarını gelir tablolarında belirtmek zorunda kalacaklar. Bu yaptırım, kripto para birimlerinin tanımlanması yasasının kabulüyle gerçekleşecek. Yasa, kripto para birimlerini bir mülkiyet olarak ilan ederse, milletvekilleri de mülkiyetlerini hükümete bildirmek durumunda olacak\" dedi.

Aksakov, kendisinin herhangi bir kripto para yatırımı bulunmadığını söylerken, yasanın bizzat kendisini etkilemeyeceğini savundu ve \"kripto para birimlerini mülk olarak tanımlayan kuralların devlet lehine olduğunu\" söyledi.