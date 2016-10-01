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Dünya

Rusya'da Microsoft ürünlerine yasak!

Yerli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik projeler kapsamında Rusya menşeili e-posta uygulamaları kamu kurumlarında kullanılacak

01 Ekim 2016 20:40

Uzun süredir Rusya'da ABD menşeili yazılımlar yerine Rusya'da geliştirilen yazılımların kullanılmasının ülke açısından daha faydalı olacağını savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yabancı yazılımların ülke ekonomisine zarar verdiği yönündeki açıklamalarından sonra Rusya, yerli yazılımlarına destek vermek için projeler hazırlamaya başladı.

Rusya'nın yerli yazılıma olan desteği arttırmak için kurban ettiği ilk şirket ise ABD'nin en büyük  teknoloji  şirketlerinden  Microsoft oldu. Ortaya çıkan son habere göre Rusya'daki  kamu  kurumlarında  Microsoft'un Outlook servisinin kullanılması yasaklanacak ve Rusya menşeili e-posta uygulamaları kamu kurumlarında kullanılacak.

Aynı zamanda kısa bir süre sonra kamu kurumlarındaki yüz binlerce bilgisayar Microsoft gibi şirketlerin yazılımlarına alternatif olan Rusya menşeili yazılımları kullanacak ve bir anlamda Rusya, yabancı yazılımı azaltarak yerli yazılımının kullanımını arttıracak.

Ayrıca söylenenlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da ABD merkezli şirketler için ağır vergi yükü planlayarak bu şirketlerin Rusya'daki faaliyetlerini zorlaştırmak istiyor. Bakalım Rusya bu adımları izleyerek yerelleştirme konusunda büyük bir adım atabilecek mi?

 

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