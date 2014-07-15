Rusya'da metroda kaza: 15 ölü

Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 160 kişi yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda bu sabah bir trenin raylardan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza yolcu yoğunluğunun bulunduğu bir saatte meydana geldi.

Rus yetkililer kazada 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ITAR-TASS haber ajansı, metrodaki kazada üç vagonun raylardan çıktığını ancak vagonların yan yatmadığını belirtti.

Kazada 7 yolcunun ise, sıkıştığı ve kurtarılmayı beklediği açıklandı.