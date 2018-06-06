Rusya'da mahkeme kripto para sitesinin engellenmesi talebini reddetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – Rusya’da bir mahkeme, kripto para birimleriyle ilgili bilgiler içermesi nedeniyle engellenmesi istenen bir internet sitesinin yeniden incelenmesi kararını verdi.

St. Petersburg Şehir Mahkemesi, Vyborgsky Bölge Mahkemesi’nin “Bitcoininfo.ru” isimli internet sitesinin Rusya genelinde yasaklanması talebini reddetti.

Rus haber ajansı Rapsi’de yer alan habere göre “Vyborg Bölge Mahkemesi, kripto para birimlerine ilişkin bitcoininfo.ru isimli sitenin engellenmesi kararını tekrar gözden geçirecek” denildi.

Tass haber ajansında yer alan habere göre Temmuz 2016’da başlayan davada savcılık sitenin “devlet kontrolü altında olmadıkları”, “gölge ekonominin büyümesine destek vermesi” ve “belirli tüketici varlıklarına sahip olmaması” sebepleriyle sitenin kapatılmasını talep etmişti.

