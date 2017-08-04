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Dünya

Rusya’da madeni sel bastı; 16 madenci kayıp

Olayın soruşturulması için özel bir komisyon kurulacağı da belirtildi

04 Ağustos 2017 19:40

Rusya’ya bağlı Yakutistan’daki Alsora şirketine ait Mir elmas madenini sel bastı. Olay sırasında madende bulunan 151 kişiden en az 16’sının kayıp olduğu belirtildi.

Yakutistan’ın Mirnıy kentindeki Mir isimli elmas madeninde sel meydana geldi. Madenin sahibi Alrosa şirketinden yapılan açıklamada “Tahliye çalışmaları sürüyor. Olay sırasında madende 151 kişi vardı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 102 kişinin dışarıya çıkarıldığı ve 33 kişi hakkında çalışmaların sürdüğü, ancak 16 madencinin hâlâ kayıp olduğu da aktarıldı.

Bölgedeki bir Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi de 133 kişinin tahliyesinin tamamlandığını belirtti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Rus basınının aktardığına göre, bölge savcılığı olayla ilgili inceleme başlatırken Yakutistan lideri Yegor Borisov ve şirket Başkanı Sergey İvanov da olay yerine gitti.

Olayın soruşturulması için özel bir komisyon kurulacağı da belirtildi.

Bölgedeki bir Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi de olayın 300 bin metreküp su dolu bir çukurdan kaynaklanabileceğini ileri sürdü.

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