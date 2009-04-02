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Dünya

Rusya'da Lenin'e saldırılar artıyor

Bolşevik Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in, Rusya'da bir dağın kenarına yapılan dev resminin üstüne gamalı haç çizildi.

02 Nisan 2009 03:00

Bolşevik Devrimi'nin lideri ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir İlyiç Lenin'in, Rusya'da bir dağın kenarına yapılan dev resminin üstüne gamalı haç çizildiği bildirildi.

Rus polisi, dün St. Petersburg'daki bronz heykeline bomba konulan Lenin'in, Rostov-on-Don bölgesindeki Pyatigorsk kentindeki Maşuk Dağı'nın kenarına yapılan dev resminin kimliği belirsiz kişiler tarafından boyandığı ve üstüne Nazi Almanyası'nın sembolü olan Gamalı Haç çizildiğini açıkladı.

Maşuk Dağı'nda 1925 yılında yapılan Lenin portresi, solmaması için belirli aralıklarla yeni boyayla destekleniyordu.

Bu arada St. Petersburg'da bir grup Komünist Parti üyesi, Lenin'in heykeline dünkü saldırıyı düzenledikleri eylemle protesto ederken, Lenin'in heykelinin onarım için bulunduğu yerden söküldüğü ve tadilatın 326 bin dolara mal olacağı belirtildi.

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