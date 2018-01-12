Rusya'da kripto para üretimi için elektrik santrali satın alındı

Rusya’da, daha önce Tataristan Çevre Bakanlığı Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanlığını da yapan Gubahinskaya Enerji Şirketi Başkanı Aleksey Kolesnik kripto para üretimi yapmak amacıyla elektrik santrali aldığı belirtildi.

Rus gazetesi ”Kommersant”ta yer alan haberde Viktor Vekselberg’in ”T Plus” şirketine ait ve Aralık ayında satılan ”Gubahinskaya Enerji Şirketi” (GEK) Ltd.'nin sahiplerinin santrali veri merkezi oluşturulması ve kripto para üretimi için kullanabileceği öne sürüldü.



Resmi verilere göre, T Plus şirketinden elektrik santrali alan kişinin Nadejda Simanova olmasına karşın gerçek alıcı Aralık ayının sonunda GEK başkanlığına geçen ve bundan önce Tataristan Çevre Bakanlığı Doğal Kaynaklar Komitesi Başkanlığı yapan Aleksey Kolesnik oldu. (DHA)