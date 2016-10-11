Rusya'da köpekler için 'Facebook' geliyor

Rusya'da köpekler için "Facebook" benzeri bir sosyal paylaşım sitesi kuruluyor. "DruzhOK" adlı site hayvan sahiplerinin köpeklerine "arkadaş" bulmasına yardımcı olacak.

'Küçük dost' ile 'OK'in birleşiminden oluşan DruzhOK sözcüğü, Rusça erkek arkadaş anlamına da geliyor.

Sitede, arkadaş eklenebilecek, paylaşımlar beğenilebilecek ve bunlara yorumlar yazılabilecek.

Sitede köpeklerin fotoğraflarına isim, cins, cinsiyet ve yaş gibi kimlik bilgileri eşlik edecek.

DruzhOK, Odnoklassniki adlı popüler sosyal paylaşım sitesi tarafından geliştirildi.

Odnoklassniki, DruzhOK'un dünyada türünün ilk örneği olacağını söylüyor. Şirkete göre, site, petshop ürünleri sektörüne de canlılık getirecek.

Site yazılımı tamamlanmadığı için henüz faaliyete geçmedi ancak köpek kayıtları başladı.

DruzhOK, pazarlama boyutuyla ilgili eleştirilere rağmen sosyal medyada olumlu eleştiriler aldı.

Sitenin kayıp hayvanların bulunmasına da katkıda bulunabileceği belirtildi.