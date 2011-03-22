-RUSYA'DA KEDİ-KÖPEK FİTNESS MERKEZİ MOSKOVA (A.A) - 22.03.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'da 3 yıl önce açılan "Köpek Sarayı" adlı, kedi ve köpek gibi pet hayvanları için kurulan fitness ve rehabilitasyon merkezi, ülkenin bu alandaki tek yeri olarak ilgi çekiyor. Ev hayvanları rehabilitasyon merkezinin Genel Müdürü Olga Zalotuhina, İngilizce yayın yapan Russia Today televizyonuna yaptığı açıklamada, böyle bir işin hem AB hem de ABD'de yaygın olmadığı dönemde Moskova'da hayata geçirildiğini belirterek, "Moskova'daki birçok kişi, bu işi ülkedeki ünlülerin ve zenginlerin son çılgınlığı şeklinde yorumladı. İnsanlar ciddiye almadı. Ama ben yeni bir şey keşfetmedim" diye konuştu. Geçen 3 yıllık sürede Moskova'daki birçok kedi ve köpek sahibi, çok sevdikleri hayvanlarının bu merkezde daha sağlıklı hale geleceğine inanıyor ve merkeze olan ilgi her geçen gün artıyor. Hayvanlarını merkeze getirmek isteyenlerin, artık bir hafta önceden randevu alması gerekiyor. Alf adındaki arka ayakları felçli kedisini merkeze getiren Olga Bogatikova, kedilerin normalde sıcak sudan nefret ettiklerini belirterek, "Suya dalma kendisini yeniden yürütmeyi amaçlayan terapinin bir parçası. Alf'in ayakları felçli. Ameliyat ettirdik, ancak başarısız oldu. Bu merkezdeki bir programdan sonra çok daha canlı ve enerjik hale geldi" dedi. Merkezin müdavimlerinden Norman adlı Labrador cinsi köpeğin sahibi Konstantin Şatov da köpeğini anlatarak, "Soğuk ve karlı kış günlerinde dışarıda uzun yürüyüşlere çıkmak neredeyse imkansız. Bu yüzden dışarıda yüzemeyen Norman burada kendinden geçiyor" diye konuştu. Kedi ve köpek rehabilitasyon merkezinin, yakında Batıda gittikçe yaygınlaşan köpek yogası anlamına gelen "doga" sınıfları açmayı planlıyor. Pet hayvanları merkeze getirmek içinse ya özel aracın olması ya da hayvan taşımacılığı yapan özel taksileri bulmak gerekiyor. Moskova'da sektör haline gelen pet hayvanlarını taşıyan "Zootaxi" şirketinin Müdürü Yulya Gadunova, "Moskova'da yaklaşık 6 milyon pet hayvanı var ve bunların kent içinde bir yerlere götürülmesi bazen sorun haline gelebiliyor. Ancak biz hem bu konuda hem de hayvanlarınızın hastalanması durumunda yardımcı oluyoruz" dedi.