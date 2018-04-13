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Dünya

Rusya'da Ka-29 tipi askeri helikopter düştü

Helikopterde bulunan iki pilotun hayatına kaybettiği belirtildi

13 Nisan 2018 16:56

Rusya’nın Kaliningrad şehrinde, test uçuşu yapan Ka-29 tipi askeri helikopterin düştüğü belirtildi. Helikopterde bulunan 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus Baltık Deniz Filosu basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ka-29 tipi askeri helikopterin Baltık Denizi üzerinde gece testine çıktığı sırada düştüğü belirtildi.
Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, uçuş ekibinde bulunan iki pilotun da hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uçuşun normal hava koşullarında gerçekleştiğine dikkat çekildi.

1980’lerin başında Rus Kamov tasarım bürosunda geliştirilen Ka-29 tipi helikopterler, savaş gemilerine kolay iniş kalkış gerçekleştirmek ve bu gemilere kargo taşımak için tasarlandı.

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Ka 29 tipi askeri helikopterRusyaBaltık Denizi

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