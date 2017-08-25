Rusya'da işçileri taşıyan otobüs denize düştü: 14 ölü

Rusya'nın Krasnodarsk bölgesindeki Kuban kentinde 'Tamanneftegaz' şirketine bağlı inşaat işçilerini iş alanlarına götüren bir otobüs, Volna köyü yakınlarında denize düştü.

Yerel bir Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre; 14 kişi yaşamını yitirdi, 5’i ağır olmak üzere 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Krasnodar yetkilileri de mağdurların yakınlarına gerekli yardımı yapmaya hazır olduklarını duyurdu.