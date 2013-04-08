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Dünya

Rusya'da ikinci kez meteor korkusu

Rus haber ajansı Ria Novosti’nin haberine göre, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Tosno kasabasına bir meteor düştü

08 Nisan 2013 10:08

Rusya’da 15 Şubat’ta yaşanan meteor patlamasının ardından, dün de ülkenin kuzeydoğusuna meteor düştüğü iddia edildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı, Leningrad bölgesinde yeni bir meteor patlaması yaşandığı iddiasını reddetti. Rusya, iki ay önce Çelyabinsk kentinin üzerinde patlayan 500 kilotonluk meteor nedeniyle büyük panik yaşamıştı.
 
Rusya, iki ay içinde ikinci kez meteor korkusu yaşıyor. Ria Novosti’nin haberine göre, dün ülkenin kuzeydoğusundaki Tosno kasabasına bir meteor düştü. Rusya Acil Durum Bakanlığı, meteor patlaması iddiasını yalanladı.

Ria Novosti, yerel basın kaynaklarının görgü tanıklarına dayanarak verdiği bilgiye dayanarak, Tosno üzerinde ‘belirlenemeyen bir gök cismi’ görüldüğünü belirtti.

Acil Durum Bakanlığı’ndan açıklama yapan bir yetkili, ‘bir meteor düştüğüne dair herhangi bir bulgu yok’ açıklamasını yaptı.


Yardım ekipleri gönderildi


Acil Durum Bakanlığı, iddia eilen meteor çarpmasının ardından bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiğini belirtti. Ekiplerin, görgü tanıklarının açıklamasına dayanarak arama yaptıkları ancak meteor çarpmasına dair bir ize rastlamadıkları belirtildi.

Rusya, 15 Şubat sabahı erken saatlerde Ural Dağları bölgesindeki Çelyabinsk kenti üzerinde patlayan meteor nedeniyle çok büyük bir panik yaşamıştı. 500 kiloton gücündeki meteorun 10 bin metrede patlayarak neden olduğu şok dalgaları, Çelyabinsk’te çok büyük hasara ve binden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

NASA’nın 15-17 metre büyüklüğünde olduğunu belirttiği meteor, atmosfere girmesi ve patlaması sürecinde yerdeki radarlar tarafından tespit edilememişti. Son 83 yılda Dünya’nın atmosferine giren en büyük cisim olarak kayıtlara geçen meteor, uluslararası alanda hava savunma sistemi kurulması için yapılan çağrıları güçlendirmişti.

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