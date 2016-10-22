Rusya'da helikopter kazası; 19 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Yamalo-Nemets yakınlarında Mi-8 tipi helikopterin sert iniş yapmasıyla meydana gelen kazada 19 kişi yaşamını yitirdi.

NTV'nin haberine göre, Rusya'da içinde üçü mürettebat olmak üzere 22 kişi bulunan Skol Havayollarına ait Mi-8 tipi helikopter, Yamalo-Nemets yakınlarında, ilk belirlemelere göre elverişsiz hava şartları nedeniyle acil iniş yapmak istedi.

Sert iniş yapan helikopterde bulunan 19 kişi hayatını kaybederken, durumu ağır olan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Kazada helikopterin infilak etmediği ancak büyük hasar meydana geldiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.