Rusya'da helikopter düştü; 2 ölü

Rusya'nın Vladimirskaya bölgesinde İçişleri Bakanlığı'na ait helikopterin düşmesi sonucu iki kişinin öldüğü belirtildi.

Sputnik’in haberine göre, Vladimirskaya Valisi Svetlana Orlova, İçişleri Bakanlığı'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu helikopterdeki iki kişinin öldüğünü, iki kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Ormancılık suçları konusunda araştırma yapmak için havalandığı belirtilen helikopterin yere çakılma nedeni belirsizliğini korurken, Rus soruşturmacılar teknik sorun olasılığı üzerinde duruyor.

Bu arada Rus ajansları, düşmesinin ardından helikopterde yangın çıktığını aktardı.