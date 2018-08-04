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Dünya

Rusya'da helikopter düştü: 18 ölü

Helikopterin her iki kara kutusu da bulundu

04 Ağustos 2018 17:02

Rusya'nın Sibirya bölgesinin Krasnoyarsk şehrinde, Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu,  petrol kuyusunda çalışan 15 işçi ile mürettebat hayatı kaybetti.

Utair Havayolu’na ait helikopterin 15 yolcu ve 3 mürettebatıyla kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü aktarıldı. Petrol kuyusunda çalışan işçileri taşıyan Mi-8 tipi helikopterin düşmesi sonucu kurtulan kimsenin olmadığı belirtildi.

Yakıt deposu dolu olan helikopterin düşmesiyle alev aldığı aktarıldı. Acil durumlar Bakanlığı, helikopterin sert iniş yaptığını doğruladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Kara kutu bulundu

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.

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