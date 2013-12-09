Rusya'da haber ajansı ve radyo kapatıldı

Rusya'da devlete bağlı haber ajansı RIA Novosti'yi tasfiye edildiği ve Rusya'nın Sesi adlı radyonun kapatıldığı iddia edildi. Rusya Devlet Başkanı Wiladimir Putin konuyla ilgili sürpriz bir kararname çıkarırken, yazılı açıklamasında "Rossia Sevodnya" yani "Bugünün Rusya'sı" adlı yeni bir haber ajansı kurulacağını bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, yeni ajansa, son yıllarda Kremlin yönetiminin önde gelen destekçilerinden biri olan Dimitry Kiselev'in başkanlık edeceği açıklandı. Kiselev, aşırı muhafazakar görüşleriyle biliniyor. Kiselev, yakınlarda "eşcinsellerin kan vermesinin yasaklanması gerektiği, kalplerinin, nakledilmek yerine yakılması gerektiği" yorumunu yapmıştı.

Öte yandan BBC'nin Moskova muhabiri Daniel Sandford, RIA Novosti'nin neden şimdi kapatıldığının bilinmediğini aktardı. Ancak Sandford ajansın Putin iktidarı sırasında haberlerini mümkün olduğunca dengeli şekilde vermeye çalıştığı, muhalefetin de görüşlerini yansıtmaya çalıştığına dikkat çekti.

RIA Novosti bu süreçte Kremlin açısından sıkıntılı bir çok konuyu ele almasıyla biliniyordu. Kararnameyle yine devlete bağlı "Rusya'nın Sesi" adlı radyo da kapatıldı. Daniel Sandford'un aktardığına göre "Rusya'nın Sesi" şimdiye dek Türkçe dahil bir çok dilde, Kremlin'le ters düşmeyen radyo, TV ve internet yayını yapmaktaydı.