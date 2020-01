Rusya'da gözaltına alınan 15 Türk işçi sınır dışı edilecek

Rus polisinin 15 Türk personali gözaltına aldığı Merinos Rusya şirketinin Genel Müdürü Erdoğan Şeker, tüm personelin çalışma ve oturma izinleri olduğunu belirterek, "Geri dönüş ücretini bizim karşılamamız koşuluyla 'hemen sınır dışı edilme işlemleri başlayabilir' denmiştir. Personelimizin bir an önce içinde bulundukları mağduriyeti ortadan kaldırmak için geri dönüş işlemleri tarafımızdan yapılırken, tekrar karar değişmiş, 10 gün kampta kalmaları ve takiben sınır dışı edilmeleri kararı verilmiştir" dedi.

Rusya’nın Rostov-na Don şehrinde halı üretimi yapan 'Merinos” fabrikasını Rus güvenlik güçleri tarafından dün baskın düzenlenmişti. Baskına ilişkin Merinos Rusya Genel Müdürü Erdoğan Şeker açıklama yaptı. Şeker, Rusya'daki ZAO Merinos fabrikasında görev yapan 15 Türk personelin çalışma ve oturma izinleri olmasına karşın gözaltına alındığını, sınır dışı kararı verilen personelin kampta 10 günlük süreyi tamamlamadan en kısa zamanda Türkiye'ye dönmesine yoğunlaştıklarını belirtti.

Fabrika faaliyetine devam ediyor

Erdoğan Şeker tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rusya'daki yatırımlarından olan ZAO Merinos fabrikasının Rostov eyaletinde faaliyet gösterdiği kaydedilerek, "ZAO Merinos fabrikamıza federal görevliler ve askeri birlikler tarafından baskın yapılmış, fabrikamız çevresi abluka altına alınmış ve içerideki personelimiz enterne edilmiştir" denildi.

Ayrıca, "Vardiya saati dışında evlerinde dinlenmekte olan Türk personellerinin de soruşturma kapsamında fabrikaya çağrıldıkları" ifade edilen açıklamada Şeker, şunları kaydetti: "Kontrol ve incelemeler sonucunda fabrika bünyesinde görev yapan 15 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı personelimiz bütün çalışma ve oturma izinleri ile vizeleri tamam olmasına karşın Rus federal görevliler tarafından göçmen bürosunda gözaltına alınmışlardır. Bu arada fabrikada kalan federal yetkililer işletmeye ait bilgisayar sistemimizi kontrol gerekçesi ile söküp fabrikadan ayrılmışlardır. İşletmemize uygulanan bir kapatma ya da üretim durdurma yaptırımı yoktur."

"Erken dönmelerine izin verilmedi"

Konu ile ilgili konsolosluk ve büyükelçiliklere bilgi verildiğini aktaran Şeker, "Personelimiz gece boyunca gözaltında kalmış ve sabah mahkemeye çıkarılmışlardır. Bütün çalışma izinleri, vizeleri ve tamamen yasal olarak Rusya'da bulunmalarına rağmen mahkemenin kararı 15 Türk personelimiz için sınır dışı etme olarak açıklanmıştır. Geri dönüş ücretini bizim karşılamamız koşuluyla 'hemen sınır dışı edilme işlemleri başlayabilir' denmiştir. Personelimizin bir an önce içinde bulundukları mağduriyeti ortadan kaldırmak için geri dönüş işlemleri tarafımızdan yapılırken, tekrar karar değişmiş, 10 gün kampta kalmaları ve takiben sınır dışı edilmeleri kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Yetkiler, şikayetçi olmamız durumunda başımıza daha çok bela açılacağını söyledi"

Konsolosluğun hukuksuz durumun ortadan kaldırılması için nota verdiğini belirten Şeker, şu bilgileri verdi:

"Rostov'daki yetkililer, herhangi bir dava açıp şikayetçi olmaz isek arkadaşlarımızın bir an önce sınır dışı edilmelerini hızlandıracaklarını ifade etmişlerdir. Şikayetçi olmamız durumunda başımıza daha çok bela açılacağını söylemişlerdir. Şu anda üzerinde yoğunlaştığımız tek şey, sınır dışı kararı verilen personelimizin kampta 10 günlük süreyi tamamlamadan mümkün olan en kısa sürede oradan çıkartılıp bir an önce ülkelerine dönmelerini sağlamaktır. Personelimizin özgürlükleri ve kişisel güvenlikleri firmamız açısından her türlü olayın üstündedir. Rostov'daki avukatımız, firmadaki yetkililerimiz ve konsolosluğumuz konuyu yakından takip etmektedirler. Firmamız, ülkelerimiz arasında bir süredir devam eden siyasi gerginlik nedeniyle Rus yetkililerin abartılı tepkileri ile karşılaştığı bu haksız davranış, personelimize ve firmamıza karşı yapılan yıldırma politikası karşısında tüm hukuk yollarını kullanmak için çalışmalarını sürdürmektedir."