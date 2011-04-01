-RUSYA'DA GÖSTERİLERDE 150 GÖZALTI MOSKOVA (A.A) - 31.03.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova ve ikinci büyük kenti St. Petersburg'da düzenlenen hükümet karşıtı protesto gösterilerinde yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı. Rus muhalefetinin önde gelen isimlerinden ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in sert muhaliflerinden Boris Nemstov, St. Petersburg'daki gösteride bindirildiği polis otobüsünden Reuters muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de gözaltına alınanlar arasında olduğunu söyledi. Rusya'da muhalefet, Rusya anayasasının toplantı özgürlüğünü güvence altına alan 31'inci maddesine vurgu yapmak için 31 gün çeken ayların son gününde geleneksel olarak yaptıkları protesto gösterisini bugün Moskova ve St. Petersburg'da da tekrarladı. Başkentteki Triumph Meydanı'nı çember altına alan polis, ''Putin'siz Rusya'' diye slogan atan 8 kişiyi gözaltına aldı. Moskova Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Viktor Biryukov, bugünkü izinsiz gösteride 54 kişinin gözaltına alındığını söyledi. St. Petersburg'daki protesto gösterisinde ise polis helikopteri protestocuların üzerinde alçaktan uçtu. Nemstov, gözaltına alınmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Hiçbir şeyi ihlal etmiyoruz, bu ülkenin hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Sesimizi kısmak için helikopterler üzerimizde uçuyorlar ancak başaramayacaklar'' dedi. Polis helikopterlerinin alçaktan uçmasına tepki gösteren göstericiler, ''Kahrolsun polis devleti'' diye slogan attı. Polis, yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı. Moskova kent yönetimi yetkilileri, ülke genelinde tanınan insan hakları savunucusu 83 yaşındaki Ludmila Aleksiyeva'nın Puşkin Meydanı'nda gösteri yapmasına izin verirken polis Puşkin Meydanı'nda toplanan 200 kişiyi uzaktan izlemekle yetindi. Aleksiyeva, özgür ve adil seçimler için her ay yeni eylemler yapmayı planladığını söyledi.