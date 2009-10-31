Rusya'da Gökdeniz şov!

Rusya’nın Rubin Kazan takımında forma giyen Gökdeniz Karadeniz, takımının evinde Krylya Sovietov’u 4-1 mağlup ettiği maçta yaptığı 2 asist ve attığı bir golle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Rusya Premier Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'da forma giyen Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçından sonra şovuna ligde de devam etti.



Takımının sahasında 27. hafta maçında Krylya Sovietov'u ağırladığı ve 4-1 galip geldikleri maçta Gökdeniz bir gol attı ve diğer 2 golün de asistini yapmayı başardı.



Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamlayan Rubin Kazan, Rusya Ligi'nde son 3 haftaya girilirken bu galibiyetle liderliğini de devam ettirdi.



Maçın ilk yarısında her iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda ise adeta Gökdeniz Karadeniz fırtınası yaşandı.



48. dakikada Gökdeniz topu ortaladı, Ryzansev'in kafa vuruşu direkten döndü, dönen topta Noboa topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



56. dakikada yine Gökdeniz'in pasında Boukharov skoru 2-0 yaptı.



5 dakika sonra Krylya Sovietov ünlü Çek golcü Jan Koller ile farkı bire indirdi: 2-1



Bu golden iki dakika sonra 63. dakikada Gökdeniz attığı golle skoru 3-1 yaptı.



75. dakikada Gökdeniz'in pasında yine Boukharov kendisinin ikinci takımının 4. golünü atarak skoru 4-1'e taşıdı.



Bu sonuçla Rubin Kazan puanını 56'ya çıkartıp liderliğini sürdürdü.



Diğer Türk futbolcu Hasan Kabze ise bu maçta oynama şansı bulamadı.