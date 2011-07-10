T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da gemi faciası: 94 kişi kayıp

Volga nehrinde batan gemide 170'ten fazla kişi bulunuyordu.

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - Volga nehrinde batan gemide 170'ten fazla kişi bulunuyordu.


Volga nehri üzerinde seyreden bir yolcu gemisinin battığı, 94 kişinin kayıp olduğu bildirildi.


Reuters’ın geçtiği habere göre bölgedeki acil durum yetkilileri, gemide 140 yolcu ve 33 personel bulunduğunu, bu kişilerden 94’ünün kayıp olduğunu açıkladı. İki kişinin cesedine ulaşıldığını belirten yetkililer, Bulgaria adlı geminin batma nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.


Volga'nın Tataristan Cumhuriyeti sınırları içindeki Kansko-Ustinovsky eyaletinden geçen kısmında TSİ 12:58'de meydana gelen kazadan sonra yakındaki Arabella adlı geminin 78 yolcuyu kurtardığı, diğer yolcuların kurtarılması ve kayıpların aranması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24