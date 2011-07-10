Rusya'da gemi faciası: 94 kişi kayıp

T24 - Volga nehrinde batan gemide 170'ten fazla kişi bulunuyordu.



Volga nehri üzerinde seyreden bir yolcu gemisinin battığı, 94 kişinin kayıp olduğu bildirildi.



Reuters’ın geçtiği habere göre bölgedeki acil durum yetkilileri, gemide 140 yolcu ve 33 personel bulunduğunu, bu kişilerden 94’ünün kayıp olduğunu açıkladı. İki kişinin cesedine ulaşıldığını belirten yetkililer, Bulgaria adlı geminin batma nedeninin ise henüz bilinmediğini söyledi.



Volga'nın Tataristan Cumhuriyeti sınırları içindeki Kansko-Ustinovsky eyaletinden geçen kısmında TSİ 12:58'de meydana gelen kazadan sonra yakındaki Arabella adlı geminin 78 yolcuyu kurtardığı, diğer yolcuların kurtarılması ve kayıpların aranması çalışmalarının sürdüğü belirtildi.