Rusya'da film sektörünü canlandıracak yatırım!

Rusya’nın en eski ve en büyük film stüdyolarından biri olan Mosfilm’e 300 milyon Euro’luk yatırım geliyor. Yatırımın amacının stüdyonun, eski görkemli günlerine dönmesini sağlamak.

Radikal’de yer alan habere göre; devlet, bu aybaşı özel sektör yatırımı olan ve Rusya’nın kültürel faaliyetlerini arttırmayı ve Hollywood filmlerine alternatif bir seçenek sunmayı planlayan yatırımı onayladığını duyurdu. Yatırımın, iki film stüdyosu, bir kostüm deposu, bir sinema ve bir konser salonu içerdiğini ekledi. Vlademir Putin’in yönettiği finans kurumunun yardımcısı olan Kirill Androsov’un yaptığı yatırımın, 2018’e kadar tamamlanması bekleniyor.

Rusya devletinin film endüstrisine olan ilgisi son yıllarda arttı. 2014 yılında Kültür Bakanlığı ülkede gösterilecek yabancı film sayısına sınırlama getirdi. Bakanlık Mart ayında da filmlerde desteklediği konuların listesini yayınladı. Bu liste aile değerleri, askeri görkemi ve Kırım ve Ukrayna’nın, Rusya’nın bin yıllık tarihindeki yerini içeriyor.

All Media Company adındaki yapım şirketinin yöneticisi olan Georgy Shabanov, “Bu yatırım şu anda zor durumda olan bütün sektörü etkileyecek” dedi. Yeni sinema salonunda sadece Rus yönetmenler tarafından çekilen filmler gösterime girecek.

‘Para stüdyolara değil eğitime harcanmalı’

Bazı insanlar ise paranın boşuna harcandığını savunuyor. Prodüksiyon şirketlerinin değerinin artık fiziksel büyüklükle değil insanlarla ve fikirlerle ölçüldüğünü söyleyen St Petersburg’daki Nevafilm’in yöneticisi Oleg Berezin “Para öncelikle eğitime harcanmalı, yeni film stüdyolarına değil” dedi.

Mosfilm, iki film stüdyosunun birleşmesiyle 1920 yılında kuruldu. Film stüdyosu, yapımcılığını üstlendiği Oscar ödüllü Sovyet klasikleri olan Moscow Doesn’t Believe in Tears and War ve Peace filmleriyle ünlendi. Bütün Sovyet stüdyoları gibi devlet tarafından finanse ediliyordu. Yılda 80 film yaparken, 1991’de Sovyet rejimi çöktüğü zaman 1 ya da 2 film yapmaya başladı.